国际仲裁法庭裁定俄须赔偿前尤克斯股东500亿美元

路透莫斯科/伦敦/阿姆斯特丹7月28日 - 国际仲裁法庭周一判决俄罗斯因没收前俄国石油公司尤克斯(YUKOS)资产而必须赔偿500亿美元。尤克斯的原拥有者Mikhail Khodorkovsky因与克里姆林宫交恶而垮台。

法庭发现俄罗斯当局对尤科斯的攻击带有政治动机，仲裁小组判决给前尤克斯股东可获的赔偿金额，相当于俄罗斯为弥补预算缺口所提拨资金的半数以上。

俄罗斯称将提出上诉，并称这项判决是根据“当前局势”而做出“政治立场偏颇的决定”--此言显然是指俄罗斯与西方国家因乌克兰问题引发的争端。

独立律师称，这项判决很难执行。这些股东此前索赔1,140亿美元，以弥补10年前俄罗斯没收尤克斯资产时造成的损失。

俄罗斯财政部在宣布将上诉的同时也谴责此判决。“仲裁法庭不但没有客观、公正考量本案，反而是根据当前局势的发展来判决，结果做出一个政治立场偏颇的决定。”财政部网站上的声明稿称。

由于俄罗斯并吞克里米亚，以及乌克兰在亲俄总统垮台之后的内乱，目前俄罗斯与西方的关系降至冷战时期以来的冰点。

俄罗斯认为海牙法庭的判决，忽略了尤科斯违反税负规定，并称法庭完全无知且仅凭推测来得出该公司在事件发生多年后的价值。不过律师称，能构成上诉的理由非常有限。

司法小组从2005年就开始检视本案，其结论是时任总统普京手下的官员操纵司法体系让尤科斯破产。

瑞士信贷分析师Aleksei Pogorelov说，本项判决可能产生重大经济影响。他表示：“这个判决影响了俄罗斯长期金融稳定的评估，可能成为国际评级机构修正俄罗斯评级的论据基础。”

俄罗斯股市.IRTS也受本项判决打击，周一收低3%。

预计欧洲人权法院(ECHR)周四将宣布另一项判决，为有关尤科斯向俄罗斯索赔数十亿美元案的判决结果。(完)

(编译 李婷仪; 审校 李春喜)

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