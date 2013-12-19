普京救助乌克兰是一步险棋

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透莫斯科12月18日（记者 Lidia Kelly） -俄罗斯总统普京在国内经济脆弱的情况下仍向乌克兰提供救助，吸引乌克兰靠向俄罗斯、远离欧盟。普京此举更像是一场赌博。
俄罗斯财政部长Anton Siluanov周三为俄罗斯向乌克兰提供的150亿美元救助和俄罗斯天然气供应价格下调三分之一进行辩护，称“我认为俄罗斯只会受益”，救助可能影响俄罗斯在投资者面前可靠性的担忧毫无依据。
但是依靠能源出口的俄罗斯经济正处于困境中，向乌克兰提供的救助不得不动用应急基金。而且也不清楚俄罗斯能够从中获得什么回报。乌克兰有4,600万人口，为俄罗斯人口数量的三分之一，而乌克兰的经济能力不足俄罗斯的十分之一。
乌克兰领导人也面临风险。尽管乌克兰总理称与俄罗斯达成的协议是历史性的，至少能为债务高企的乌克兰带来暂时的喘息机会，但协议可能使首都反政府、支持欧盟的抗议者数量增加。
这150亿美元将用于购买乌克兰公债，对于俄罗斯这样一个幅员辽阔、资源丰富、坐拥5,000亿美元外汇储备而且借贷能力很强的国家来说似乎是九牛一毛。
但是普京自己也意识到俄罗斯经济过于依赖石油和天然气，正走向短期停滞，可能很快会出现经济和政治成本。“这是大海里的一滴水，不过可能变成一滴痛苦的水。”一名俄罗斯政府消息人士表示。
最新的官方经济预测显示未来20年俄罗斯GDP可能以每年2.5%的速度增长，低于全球平均增速，也远低于一些新兴市场国家。
政府消息人士称，并非所有财政部的官员都愿意向乌克兰提供救助。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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