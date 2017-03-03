专访：现在讨论是否延长石油减产协议还为时过早--俄罗斯能源部长

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透俄罗斯索契3月2日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在接受路透采访时表示，对于今年稍后是否延长全球减产协议的执行时间，现在做判断还为时过早，不过这份协议确实设计了延长的可能性。
石油输出国组织(OPEC)下一次召开会议计划是在5月25日。
“现在就讨论本应在4-5月期间商谈的问题还为时过早。协议设计了延长执行时间的技术可能性。”诺瓦克在周四发表的专访报导中表示。
他指出，进一步的减产行动要取决于库存规模以及其他各产油国的产出情况，尤其是美国、中国和挪威这些没有参与减产协议的国家，这将影响到全球油市的供需平衡。
诺瓦克还称，如果其他非OPEC成员国不能履行他们承诺的减产额度，那么俄罗斯也不太可能超过承诺部分来进一步减产。
“各个国家都为自己的产量负责。尤其是俄罗斯油企自愿确定2017年产量计划，我们只能为我们自己的数据负责，”他说。
诺瓦克称，美国今年石油产量可能增长40-50万桶/日。这略超过此前预估的30-40万桶日增幅。
俄罗斯自己承诺今年上半年逐步减产30万桶/日，第一季将减产20万桶/日。
迄今俄罗斯减产已达约10万桶/日。
诺瓦克说，如果减产协议不延期，俄罗斯2017年整体石油产量可能从去年的5.475亿吨增至5.48-5.51亿吨之间(相当于1,101-1,107万桶/日)。
他预计2017年布兰特原油均价在每桶55-60美元之间，并称俄罗斯乌拉尔原油(Urals)价格可能比这一水准低2-3美元。(完)
(编译 高琦/李爽 审校 孙茉莉/艾茂林)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”