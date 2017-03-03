专访：现在讨论是否延长石油减产协议还为时过早--俄罗斯能源部长

路透俄罗斯索契3月2日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在接受路透采访时表示，对于今年稍后是否延长全球减产协议的执行时间，现在做判断还为时过早，不过这份协议确实设计了延长的可能性。

石油输出国组织(OPEC)下一次召开会议计划是在5月25日。

“现在就讨论本应在4-5月期间商谈的问题还为时过早。协议设计了延长执行时间的技术可能性。”诺瓦克在周四发表的专访报导中表示。

他指出，进一步的减产行动要取决于库存规模以及其他各产油国的产出情况，尤其是美国、中国和挪威这些没有参与减产协议的国家，这将影响到全球油市的供需平衡。

诺瓦克还称，如果其他非OPEC成员国不能履行他们承诺的减产额度，那么俄罗斯也不太可能超过承诺部分来进一步减产。

“各个国家都为自己的产量负责。尤其是俄罗斯油企自愿确定2017年产量计划，我们只能为我们自己的数据负责，”他说。

诺瓦克称，美国今年石油产量可能增长40-50万桶/日。这略超过此前预估的30-40万桶日增幅。

俄罗斯自己承诺今年上半年逐步减产30万桶/日，第一季将减产20万桶/日。

迄今俄罗斯减产已达约10万桶/日。

诺瓦克说，如果减产协议不延期，俄罗斯2017年整体石油产量可能从去年的5.475亿吨增至5.48-5.51亿吨之间(相当于1,101-1,107万桶/日)。

他预计2017年布兰特原油均价在每桶55-60美元之间，并称俄罗斯乌拉尔原油(Urals)价格可能比这一水准低2-3美元。(完)