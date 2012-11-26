俄总理批评法国支持叙利亚反对派

俄罗斯总理梅德韦杰夫在出访法国前对法国支持叙利亚反对派提出批评。法国在欧洲各国中最先承认叙利亚反对派新联盟为该国唯一合法代表，并於11月13日表示一旦反对派建立临时政府，将为其提供武装以推翻阿萨德政权。图为梅德韦杰夫。路透