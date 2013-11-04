梅德韦杰夫：监听丑闻令美国很受伤

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透莫斯科11月1日 -俄罗斯总理梅德韦杰夫称，美国被指控监听盟国领导人，这将令美国在化解该丑闻造成的损害上面临艰难任务。
报道称，美国国家安全局监听了德国总理默克尔的手机，并在法国、意大利和西班牙等国家广泛开展电子监听，引发美国各盟国的愤怒。
“被监听让人很不舒服……所以那些领导人很愤怒。我理解他们，”梅德韦杰夫近日在接受路透采访时说道。
梅德韦杰夫表示，这种监控并不罕见，但“似乎不应该做得这么肆无忌惮”。
“情况能稳定下来吗？我觉得可能。但是坦白讲，作出保证不会管用。这种情况下能说什么？‘对不起，我们不会这么干了’或者‘我们不会在试图监听你了’？没人会信。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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