梅德韦杰夫：监听丑闻令美国很受伤

路透莫斯科11月1日 -俄罗斯总理梅德韦杰夫称，美国被指控监听盟国领导人，这将令美国在化解该丑闻造成的损害上面临艰难任务。

报道称，美国国家安全局监听了德国总理默克尔的手机，并在法国、意大利和西班牙等国家广泛开展电子监听，引发美国各盟国的愤怒。

“被监听让人很不舒服……所以那些领导人很愤怒。我理解他们，”梅德韦杰夫近日在接受路透采访时说道。

梅德韦杰夫表示，这种监控并不罕见，但“似乎不应该做得这么肆无忌惮”。

“情况能稳定下来吗？我觉得可能。但是坦白讲，作出保证不会管用。这种情况下能说什么？‘对不起，我们不会这么干了’或者‘我们不会在试图监听你了’？没人会信。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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