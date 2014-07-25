部分俄罗斯人对普京失望 选择用脚投票

路透莫斯科7月24日（记者 Alissa de Carbonnel） - Vladimir Paley的大部分客户希望他在调查他们的家族史时牢记一个目标：提出证明以获得外国公民身份，离开俄罗斯。

Paley是一名系谱学家。六个月前，说话温和的Paley还很少收到这样的要求，但本月他雇佣了一名助手，帮助他处理大量移民事宜。

大多数客户只是想拥有更好的生活，一些人s寻求更多政治自由，也有人希望摆脱受到西方制裁冲击、处于衰退边缘的俄罗斯经济。

“这些人已经赚到了钱，现在害怕失去财富。”Paley说道。

克里米亚并入俄罗斯后，普京在俄罗斯的受欢迎程度大幅上升。但少数与普京意见向左的人正在用脚投票。

“我与这个国家90%的人意见都不同：我感觉自己像个外国人，那为什么不离开呢？”俄罗斯文学教师、歌手Tatiana Konkova说道，她本月刚在莫斯科进行了最后一场演出。

她试图卖掉莫斯科郊区的房子，和七岁的儿子一起搬往格鲁吉亚。那里很多人说俄语，她希望能找到工作。

官方数据显示，过去两年里，选择移民的俄罗斯人数量比2012年5月普京开始第二个六年总统任期前两年多出约五倍。

俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的数据显示，2013年和2012年分别有186,382人和122,751人移居海外，2011年和2010年移居海外的人数分别为36,774人和33,578人。

专家们表示，实际数字要更高。

“官方移民数字非常低。”俄罗斯科学院社会学研究所所长Mikhail Gorshkov指出。

“有人想离开自己的祖国是对政客们的警示：他缺少的是什么呢？”

“我们正在失去受教育程度最高、最为活跃和最有创业精神的人。”独立调查机构Levada Centre负责人Lev Gudkov说道。“克里姆林宫认为这是发泄情绪的方法。”

Gudkov估计过去十年里300万俄罗斯人离开了祖国，和前苏联解体后俄罗斯处于政治和经济混乱的几年时间里离开的人数差不多。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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