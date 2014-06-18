《独家新闻》美国钢铁业对俄罗斯进口钢材待遇不满，恐挑起贸易争端--消息

路透华盛顿/纽约6月17日 - 两位消息人士称，美国钢铁行业正考虑要挑战政府与俄罗斯之间的一项贸易协议。该协议涉及进口热轧钢，这可能重新挑起两国之间持续数十年之久的贸易争端。

这项所谓的中止(调查)协议签署于冷战后，使俄罗斯钢铁企业出口的热轧钢卷免于被征收高额反倾销税，不过协议设置了进口上限和最低价格。尽管该价格在2012年进行过调整，但美国钢铁产业的许多人士仍认为太低。