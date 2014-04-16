带有俄罗斯国旗的运兵车进入乌克兰东部城镇（更新版2）

路透乌克兰SLAVIANSK4月16日（记者 Thomas Grove） -一位路透社目击者表示，六辆装甲运兵车周三进入了乌克兰东部城镇Slaviansk，车上带有俄罗斯国旗和支持亲俄分裂主义的标语。

每辆车顶上坐着多名身着不同样式战斗服装的武装人员，看起来像是亲俄活动人士。这些车停在该城镇的市政厅外，这里已被分离主义者占领数日。

第二辆车上有上周一个分裂组织宣布成立的顿涅茨克人民共和国的标志。乌克兰中央政府认为这是该地区寻求脱离乌克兰、加入俄罗斯的第一步。

车顶上的人携带着卡拉什尼科夫步枪、榴弹发射器、刀和手枪等，一些人蒙着面。

一位路透摄影师表示，这些装甲运兵车中，至少有三辆原来是属于乌克兰周三在Kramatorsk的军队。一位士兵表示，他和其他人原来都隶属于乌克兰空降作战部队，他们不会向”自己的人民“开枪。

车队来自Kramatorsk方向，乌克兰空降部队周二在当地一处军用机场与亲俄武装交火后占领该机场。

装甲车驶进Slaviansk时，车上的武装人员向人们招手。一些人也向他们挥手，并高喊“兄弟们，干得漂亮”，也有人高喊“俄罗斯！俄罗斯！”。

乌克兰政府官员称，代理国防部长前往Kramatorsk，将就军队和装甲运兵车的情况作出澄清说明。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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