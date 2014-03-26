梅德韦杰夫称西方制裁伤不了俄罗斯

据国际文传电讯社报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫对欧美针对俄罗斯的制裁淡然置之，称就算西方再实施更多的制裁，也拦不住想要在俄罗斯经营业务的企业。美国和欧盟称俄罗斯非法占领克里米亚，并因此对一些俄罗斯官员和议员实施了禁发签证和冻结资产等制裁措施。欧美并警告称，若俄罗斯寻求夺取乌克兰更多领土或采取其他侵略性举措，将大幅扩大对俄罗斯的制裁范围。图为梅德韦杰夫。路透