俄罗斯称北约新秘书长的声明并未带来关系迅速改善的希望

路透莫斯科10月9日 - 俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）周四称，北约新秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）的声明并未带来俄罗斯与北约关系迅速改善的期望。

挪威前首相斯托尔滕贝格近期正式出任北约秘书长，与前任北约秘书长拉斯穆森相比，被广泛视为对俄罗斯使用更加安抚的语言。

卢卡舍维奇在记者会上表示，俄罗斯的对话大门是敞开的，但指出：“坦白说，斯托尔滕贝格先生的第一份声明并不让人乐观。”

“（俄罗斯）与北约关系的氛围直到近期还基本保持着，但就在一眨眼的时间里消失的无影无踪，很难重塑气氛、重启对话。”

他并未提到斯托尔滕贝格的任何具体评论。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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