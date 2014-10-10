俄罗斯称北约新秘书长的声明并未带来关系迅速改善的希望

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科10月9日 - 俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）周四称，北约新秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）的声明并未带来俄罗斯与北约关系迅速改善的期望。
挪威前首相斯托尔滕贝格近期正式出任北约秘书长，与前任北约秘书长拉斯穆森相比，被广泛视为对俄罗斯使用更加安抚的语言。
卢卡舍维奇在记者会上表示，俄罗斯的对话大门是敞开的，但指出：“坦白说，斯托尔滕贝格先生的第一份声明并不让人乐观。”
“（俄罗斯）与北约关系的氛围直到近期还基本保持着，但就在一眨眼的时间里消失的无影无踪，很难重塑气氛、重启对话。”
他并未提到斯托尔滕贝格的任何具体评论。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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