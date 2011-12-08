普京称美国是俄抗议活动的煽动者

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月8日电---俄罗斯总理普京指责美国，称其为抗议俄国家杜马选举活动的煽动者，并称美国投入巨资对俄投票施加影响。
抗议者称，俄周日选举带有欺骗性，且不公平。普京首次对此公开回应，称美国国务卿希拉里向俄反对派"发出了信号"。
普京称："她为一些反对派活动人士奠定基调，向他们发出信号，他们听到了这一信号，开始积极活动。"
普京称，一些抗议者希望达到利己的政治目的，而多数俄罗斯人不希望政界发生巨变。
"我们都是成年人，我们明白，一些……组织者出於自身政治利益，正在上演人们熟知的场景。"
美国对俄选举表示严重关切，希拉里暗示，俄选举并无自由和公平。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。