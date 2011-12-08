普京称美国是俄抗议活动的煽动者

路透莫斯科12月8日电---俄罗斯总理普京指责美国，称其为抗议俄国家杜马选举活动的煽动者，并称美国投入巨资对俄投票施加影响。

抗议者称，俄周日选举带有欺骗性，且不公平。普京首次对此公开回应，称美国国务卿希拉里向俄反对派"发出了信号"。

普京称："她为一些反对派活动人士奠定基调，向他们发出信号，他们听到了这一信号，开始积极活动。"

普京称，一些抗议者希望达到利己的政治目的，而多数俄罗斯人不希望政界发生巨变。

"我们都是成年人，我们明白，一些……组织者出於自身政治利益，正在上演人们熟知的场景。"

美国对俄选举表示严重关切，希拉里暗示，俄选举并无自由和公平。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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