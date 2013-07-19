俄罗斯将在2020年成为欧洲最大汽车市场--报告

路透莫斯科7月19日 - 波士顿咨询公司(BCG)的一份报告称，随着汽车拥有率提高，俄罗斯的汽车市场有望在2020年超过德国，成为欧洲第一大和全球第五大市场。这将支撑俄罗斯庞大的国内汽车产业。

通用汽车(General Motors)(GM.N)、福特汽车(Ford)(F.N)、雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI等西方汽车制造商均在俄罗斯大量投资。这些车厂押注，不断壮大的俄罗斯中产阶级将首次购车或升级旧车型，从而推动该国市场日益增长。

西欧每千人拥有560辆汽车，而俄罗斯仅有290辆，而且其中很多车辆已经老旧。但近十年来矿业驱动该国经济强劲增长，正逐渐提高更多的俄罗斯人的购买力。

“从每千人汽车拥有率来看，这个市场在根本上具有吸引力，所以我们长期看好--但是这并非意味着每年都有好光景，”BCG报告的作者之一Ewald Kreid称，他也是BCG的一位合伙人。

该报告预计，继巴西和中国之后，俄罗斯也将从外国出口商的目标市场转变为以本地产车辆为主的市场。

该报告还预计，截止到2020年，俄罗斯市场的平均年度增长率将为6%，届时其年度汽车销量将达到440万辆。

报告还称，这将使俄罗斯成为全球汽车销量第五大的国家，排在中国、美国、印度和巴西之后。去年，俄罗斯排名全球第七，2009年名列第十。

报告预计新兴市场的汽车总销量在2020年将占全球销量的65%，较2000年的28%增长逾一倍。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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