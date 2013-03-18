普京称塞浦路斯对存款征税不公平且危险

路透莫斯科3月18日 - 根据俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov周一转述，普京表示，塞浦路斯对银行存款征税的提案“不公平，不专业，而且很危险”。

Peskov称，普京周一举行特别会议，讨论塞浦路斯进展。

“在评估塞浦路斯可能对存款额外征税的决定时，总统普京称若采取这一决定，将是不公平、不专业、而且危险的，”Peskov称。

根据评级机构穆迪的资料，截至2012年年底，俄罗斯的银行在塞浦路斯银行业共有大约120亿美元的存款，企业存款另有190亿美元。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)

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