普京称塞浦路斯对存款征税不公平且危险

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透莫斯科3月18日 - 根据俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov周一转述，普京表示，塞浦路斯对银行存款征税的提案“不公平，不专业，而且很危险”。
Peskov称，普京周一举行特别会议，讨论塞浦路斯进展。
“在评估塞浦路斯可能对存款额外征税的决定时，总统普京称若采取这一决定，将是不公平、不专业、而且危险的，”Peskov称。
根据评级机构穆迪的资料，截至2012年年底，俄罗斯的银行在塞浦路斯银行业共有大约120亿美元的存款，企业存款另有190亿美元。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)
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