乌克兰指控俄罗斯派兵伪装成叛军越境

乌克兰周一指控俄罗斯派兵越境，为内战开辟新战场，俄罗斯对此则矢口否认。乌俄两国领导人周二将举行会谈，期望能结束亲俄叛军和乌克兰政府军的冲突，但会谈取得突破的希望渺茫。乌克兰军方称，俄罗斯派兵伪装成叛军进入乌克兰东南境内，包括10辆坦克和两辆装甲步兵车。图为俄罗斯境内一名俄罗斯士兵站在坦克旁。路透