综述：俄罗斯及委内瑞拉与OPEC商议油市问题 但恐难有减产行动

俄罗斯城市克拉斯诺雅茨克北部，罗斯石油公司所有的Vankorskoye 油田中的油井吊塔。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科/加拉加斯4月15日 - 全球几个最大石油生产国之间的静默外交在本周有所升温，然观察家认为鲜有迹象显示，俄罗斯、沙特阿拉伯、委内瑞拉等国之间的最新讨论，将会导致采取减产行动。

俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)周三表示，俄国“空前积极地”与石油输出国组织(OPEC)和拉丁美洲产油国进行商议。能源部长表示，数天前已同OPEC秘书长谈过。

沙特新闻通讯社SPA周二报导，沙特石油部长欧那密已与俄罗斯驻沙特大使Oleg Ozerov讨论过油市问题。

委内瑞拉石油部表示，石油部长Asdrubal Chavez周三在加拉加斯与八个OPEC成员国及印尼驻该国大使会晤。官方后来表示，这是“礼节性拜访”，旨在促进对奥里诺科重油带的投资。俄罗斯大使没有到场。

尽管没有迹象显示这些外交活动之间存在关联，但各方加强接触可能是为了加大对OPEC的压力，具体来说是对沙特施压，促使他们6月5日召开下次会议时能够削减产量。

原油价格LCOc1处于每桶60美元下方将近四个月，给委内瑞拉和俄罗斯等资金紧张的产油国造成了沉重压力。他们去年11月未能说动OPEC减产。

在油价去年大跌之后，俄罗斯就加强了与OPEC的接触，但否认可能为了提振油价而减产，称由于西伯利亚气候恶劣，暂停生产在技术上不可行。

“在我听到某产油国愿意为减产做贡献之前，我认为这些姿态都是为了逼迫或者让沙特感到不好意思，从而改变之前坚决拒绝的立场并单方面减产，”能源咨询公司The Rapidan Group的总裁Bob McNally表示。

一家海湾成员国的OPEC代表也给莫斯科关于开展合作的声明泼了冷水。

“俄罗斯的声明并不意味着将协同减产。它只是说明对价格感到关切，但最终可能不会采取什么行动，”该官员称。

另外一位海湾成员国的代表否认了协同减产的想法。

但这些会议已经激起原油交易商的兴趣。美国原油期货跳涨近6%至年内最高水准，一些交易商在考虑若合作达成，将对市场有何影响。

“如果OPEC和其他产油国达成某种协议，那将改变游戏规则，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian表示。

伊朗周二呼吁OPEC至少减产5%，或日产量减少约150万桶。该国是另一个处境不佳的产油国，而且在价格问题上立场强硬。

**困境**

委内瑞拉一直渴望OPEC采取行动支撑油价，但该国基本上没有公开喊话要求减产，反而将油价长期下跌归咎于美国。委内瑞拉面临深度衰退、基本商品短缺和极高通胀等难题。

委内瑞拉总统马杜罗周一晚间表示，“预计今年油价不会反弹。我们已经竭尽全力，但奥巴马总统顾问们的错误策略导致页岩油...充斥全球油市。”

石油部的Twitter账号发文称，大使们讨论了委内瑞拉富产石油的Orinoco地带，国有石油公司PDVSA的总裁Eulogio del Pino和外交部长Delcy Rodriguez也在场。

石油出口大国俄罗斯预计今年该国经济萎缩3%；自去年6月以来，油价暴跌近50%。

去年11月，俄罗斯在与若干OPEC部长举行会议之后表示，即使油价跌至40美元下方也不会减产。能源部长诺瓦克表示，俄罗斯生产商能接受当前每桶60美元的价格。

周三诺瓦克表示，几天前他与OPEC秘书长巴德里(Abdulla al-Badri)进行过交流。

“整体来说，我们在进行对话，而且这种对话已成为正规机制。如你所知，我们每年会面两次，讨论对油市发展的看法，”他说。

诺瓦克上月在莫斯科会见了委内瑞拉石油部长Chavez。

周三稍早，委内瑞拉外交部长也在加拉加斯会见了俄罗斯大使Vladimir Zaemskiy。

OPEC的维也纳总部周三没有置评。(完)

(编译 戴素萍/张涛/杜明霞/李春喜 审校 郑茵/张涛/王颖)

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