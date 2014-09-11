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国际财经 | 2014年 9月 12日 星期五 07:21 BJT

俄、乌和欧盟9月20日就天然气争议举行新一轮谈判--欧盟

路透布鲁塞尔9月11日 - 欧盟执委会周四表示，乌克兰、俄罗斯和欧盟执委会将在9月20日于柏林举行新一轮俄罗斯-乌克兰天然气定价争议谈判。

执委会发言人Marlene Holzner对路透称，“我们确定了三方谈判的日期，俄方、乌方和欧盟。”

发言人还称，波兰当局已经通知欧盟执委会来自俄罗斯的燃气减少。

“我们已经知悉波兰当局正在调查原因，是商业原因还是技术层面原因。”(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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