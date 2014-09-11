俄、乌和欧盟9月20日就天然气争议举行新一轮谈判--欧盟

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透布鲁塞尔9月11日 - 欧盟执委会周四表示，乌克兰、俄罗斯和欧盟执委会将在9月20日于柏林举行新一轮俄罗斯-乌克兰天然气定价争议谈判。
执委会发言人Marlene Holzner对路透称，“我们确定了三方谈判的日期，俄方、乌方和欧盟。”
发言人还称，波兰当局已经通知欧盟执委会来自俄罗斯的燃气减少。
“我们已经知悉波兰当局正在调查原因，是商业原因还是技术层面原因。”(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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