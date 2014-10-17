俄罗斯指责美国制定在俄边境附近采取军事行动的计划

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科10月16日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周四指责美国正在制定在俄边境附近采取军事行动的“计划”，称这非常令人担忧。
国际文传电讯社报导，绍伊古对美国国防部长哈格尔周三发表的讲话感到惊讶。哈格尔在讲话中称，美国武装部队“必须在北约家门口对付修正主义的俄罗斯，对付其现代化、有战斗力的军队。”
国际文传电讯社援引绍伊古的报导称，哈格尔的观点非常令人担忧。
“这证明五角大楼计划在我国边境采取行动。”
绍伊古并未提到他认为美国军方在做何计划。
绍伊古指出，需要与西方国家就各方面关系进行“公正对话”，而不是“加剧紧张局势”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。