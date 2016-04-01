中国山东如意集团称将收购法国时装公司SMCP

路透上海4月1日 - 中国山东如意集团(002193.SZ)称，将收购法国SMCP的控股股权。SMCP旗下拥有轻奢品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot。

如意集团表示，此项交易将把SMCP的时装技术与公司的中国业务网络相结合；中国是全球第二大经济体，消费者越来越青睐“轻奢”产品。

该公司没有透露收购价格。

两名接近交易的知情人士本周稍早表示，如意集团将以约13亿欧元(15亿美元)收购SMCP的控股股权，其中包括债务。

Sandro、Maje和Claudie Pierlot品牌的洋装价格在200欧元左右，属于所谓的轻奢品牌，在中国等地迅速成长的中产阶级中有强劲需求。

“SMCP有着深厚的巴黎时装技术根底，有了该公司的技术，我们将把他们的优势与我们在亚洲，特别是在中国的现有优势结合起来，”如意集团董事长邱亚夫在公告中表示。

SMCP由私募股权公司(KKR.N)控股，上月已递交文件，最早4月在巴黎首次公开发行(IPO)，以偿还公司的高收益债。

知情人士告诉路透，与山东如意集团的谈判已进行了至少六个月，但今年稍早因为价格方面的分歧有所冷却。潜在的IPO计划重新点燃了这家中国公司的兴趣。

公告称，根据协议，该公司创建人Evelyne Chetrite和Judith Milgrom两姐妹以及KKR将持有少数股权。两姐妹总共持有公司略高于21%的股权，KKR则拥有70%的股权。(完)