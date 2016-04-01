中国山东如意集团称将收购法国时装公司SMCP

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月1日 - 中国山东如意集团(002193.SZ)称，将收购法国SMCP的控股股权。SMCP旗下拥有轻奢品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot。
如意集团表示，此项交易将把SMCP的时装技术与公司的中国业务网络相结合；中国是全球第二大经济体，消费者越来越青睐“轻奢”产品。
该公司没有透露收购价格。
两名接近交易的知情人士本周稍早表示，如意集团将以约13亿欧元(15亿美元)收购SMCP的控股股权，其中包括债务。
Sandro、Maje和Claudie Pierlot品牌的洋装价格在200欧元左右，属于所谓的轻奢品牌，在中国等地迅速成长的中产阶级中有强劲需求。
“SMCP有着深厚的巴黎时装技术根底，有了该公司的技术，我们将把他们的优势与我们在亚洲，特别是在中国的现有优势结合起来，”如意集团董事长邱亚夫在公告中表示。
SMCP由私募股权公司(KKR.N)控股，上月已递交文件，最早4月在巴黎首次公开发行(IPO)，以偿还公司的高收益债。
知情人士告诉路透，与山东如意集团的谈判已进行了至少六个月，但今年稍早因为价格方面的分歧有所冷却。潜在的IPO计划重新点燃了这家中国公司的兴趣。
公告称，根据协议，该公司创建人Evelyne Chetrite和Judith Milgrom两姐妹以及KKR将持有少数股权。两姐妹总共持有公司略高于21%的股权，KKR则拥有70%的股权。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。