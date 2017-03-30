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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 11:10 BJT

韩国金融市场：韩元走软；三星电子在盖乐世S8推出后上涨1%

    路透首尔3月30日 - 韩元兑美元                周四早盘小幅下跌
，被国际市场乱流所挟制。油价大幅上涨支撑新兴市场货币，而围绕英国
退欧的担忧则使美元全线走高。
    
    0237GMT，韩元兑美元                报1,115.9，较周三收盘水平
1,114.2下跌0.1%。
    
    “美元强势并未严重影响市场，因油价走高支撑韩元等新兴市场货币
，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon表示，尽管韩国是石油进口国。

    分析师补充道，韩元整日将限于窄幅区间波动，投资者静候今日稍后
美国将公布的第四季GDP数据。
    
    韩股小跌，当地投资者抛售以了结获利。
    
    韩国综合股价指数       跌0.3%，报2,161.33点。
    
    不过外资料连续第四日成为净买家，接近中午时分，买超460亿韩元
韩股。

    三星电子           上涨逾1%，此前该公司推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努
力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果        夺走的市场龙头宝座。            
    
    SK Innovation            涨1.8%，受此前国际油价上涨的支撑。
    
    下跌和上涨个股分别有495档和285档。
    
    三年期公债6月期货       涨0.04点至109.54。
    
                                 0237GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,115.9       1,114.2
    日圆/韩元                 10.0215/97        9.9988
    韩国公债期货       *          109.54        109.50
    韩国综合股价指数            2,161.33      2,166.98
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 孙茉莉/王颖/张若琪 审校 龚芳/戴素萍/王兴亚)
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