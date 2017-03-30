韩国金融市场：韩元走软；三星电子在盖乐世S8推出后上涨1%

路透首尔3月30日 - 韩元兑美元 周四早盘小幅下跌 ，被国际市场乱流所挟制。油价大幅上涨支撑新兴市场货币，而围绕英国 退欧的担忧则使美元全线走高。 0237GMT，韩元兑美元 报1,115.9，较周三收盘水平 1,114.2下跌0.1%。 “美元强势并未严重影响市场，因油价走高支撑韩元等新兴市场货币 ，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon表示，尽管韩国是石油进口国。 分析师补充道，韩元整日将限于窄幅区间波动，投资者静候今日稍后 美国将公布的第四季GDP数据。 韩股小跌，当地投资者抛售以了结获利。 韩国综合股价指数 跌0.3%，报2,161.33点。 不过外资料连续第四日成为净买家，接近中午时分，买超460亿韩元 韩股。 三星电子 上涨逾1%，此前该公司推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努 力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果 夺走的市场龙头宝座。 SK Innovation 涨1.8%，受此前国际油价上涨的支撑。 下跌和上涨个股分别有495档和285档。 三年期公债6月期货 涨0.04点至109.54。 0237GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,115.9 1,114.2 日圆/韩元 10.0215/97 9.9988 韩国公债期货 * 109.54 109.50 韩国综合股价指数 2,161.33 2,166.98 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙茉莉/王颖/张若琪 审校 龚芳/戴素萍/王兴亚)