新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普

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香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。

标普全球评级信用分析师武赋赋表示：“中资银行2016年乏善可陈的业绩，强化了我们对该行业的负面观点，也强化了我们对银行业信用状况将继续分化的预期。”

就我们评级的八家中资上市银行来说，因净息差收窄和信贷成本上涨，2016年八家银行净利润总和增速仅为2.1%。但2016年下半年，净息差稍趋稳定。

武赋赋表示：“若不是为平滑利润而释放出逆周期贷款损失准备金，中资银行的总体利润水平可能会更低。长期来看，这类做法会降低银行的贷款损失准备金水平，并使银行遭受因不良贷款潜在跳升而产生的巨大利润波动。”

银行的一些信用指标在2016年下半年有了改善。有六家银行报告了不良贷款和关注类贷款合计比率的下降。这在一定程度上反映出银行在更激进地处置不良贷款，并利用资产证券化和债转股等工具将不良贷款从资产负债表中移出。另一个因素是，因2016年企业利润改善，债务偿还情况有所改善。

中国最大的几家银行拥有最雄厚的存款资金基础，在面临内地市场流动性收紧以及监管机构对“影子银行”和同业市场交易活动的打击时，其处境也更为有利。这些银行包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行。

而一些中等规模的中资银行由于愈加依赖批发融资来支撑其发展战略和追求利润最大化,则更易受到货币政策和监管政策收紧的影响。

武赋赋表示：“我们预计，大型银行和部分中型银行间的信用状况将会分化，后者因更专注于面向小型和中型企业贷款、更依赖批发融资，且用于缓冲未来信贷损失的资本水平更弱，其信用指标将以更快的速度弱化。”

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)