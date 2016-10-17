新闻稿：若企业债务增速未放缓 中国银行业可能需要再融资1.7万亿美元--标普

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墨尔本，2016年10月11日—倘若中国企业债务增速不放缓，将会使中国银行业付出巨额代价。标普全球评级预计，如果这一增速不减慢，2020年中国银行业的可疑类信贷对总信贷比率会翻两番，至17%。中资银行可能需要再融资至多11.3万亿元人民币（约合1.7万亿美元），这相当于中国2015年名义国内生产总值（GDP）的16%。标普全球评级在近日发布的题为《中国债务增速的可持续性存疑》和《高杠杆和弱需求正抑制中国大型企业的复苏》的两份报告中如是表示。

我们认为，这种增速持续的时间不会很长。标普全球评级信用分析师曾永兴表示：“我们的基本假设预期是企业债务的增长动力还能持续两年。”但随着中国从投资和重工业主导型经济增长模式向更依赖消费和服务的经济增长模式调整，这种动力应开始减弱。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“毫无疑问，这种增速会使企业杠杆率继续恶化，从而导致可疑类贷款上升。”在我们的基本假设中，2020年可疑信贷比率预期将会比2015年高一倍，从5.6%升至10%。（此处的可疑信贷是指不良信贷与关注类贷款之和）。

李国宜表示：“我们预计，中国大型企业的杠杆率将在2016年末进一步上升，并且在2017年改善前景有限。样本企业的债务对税息折旧及摊销前利润比率中值将从2015年末的4.8倍升至5.0-5.5倍。”

中国200大企业的年度研究显示，由于需求不佳和定价疲弱带来的负面影响远大于成本和资本支出减少带来的正面影响，因此国有企业的杠杆率继续上升。在我们的样本企业中，70%为国有企业，其总负债占样本企业总负债的90%。该研究覆盖中国19个主要行业的领先企业或最大的借款人。

标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们认为，当前中国银行业和金融体系能够承受不良贷款增加的冲击。但是，在下行假设中，如果未来五年债务继续保持目前的增速，不良债务的升幅会对金融业施加更大压力，从而可能导致部分银行进行资本重组。”

根据国际货币基金组织（IMF）的预期，自全球金融危机以来，中国的债务对GDP比率已经上升三分之一。地方政府债务比率（包括地方政府融资平台）增长三分之二；家庭债务比率增长近一半；企业（包括国有企业和准公共部门实体）债务比率增长近三分之一。与此同时，中央政府债务比率下降近三分之一。以绝对值计算，企业部门债务在经济体中一直所占比例最大，2015年末约为总债务的57%。 鉴于国有商业银行在金融体系内的主导地位，因此企业债务增长得到了中央政府的默许。尽管不同来源的报告中信贷对GDP比率存在差异，但所有数据显示债务规模出现显著上升趋势。

本报告中使用的一些术语，特别是某些用来表达我们对评级相关因素看法的形容词，在我们的评级准则中拥有特定含义，因此应当结合评级准则理解其含义。获取更多相关信息，请参阅www.standardandpoors.com评级准则部分。RatingsDirect的订购用户可通过www.globalcreditportal.com和www.spcapitaliq.com获取完整的评级信息。在标普全球评级的公开网站www.standardandpoors.com，可以使用位于左栏的评级搜索框，找到所有受上述评级行动影响的评级。(完)