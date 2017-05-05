新闻稿：中资银行2017年一季度业绩符合我们预期 评级未受影响--标普

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香港，2017年5月5日—标普全球评级昨日表示，中资银行2017年第一季度业绩符合我们的预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。

尽管监管机构收紧对套利交易和理财产品的监管，导致同业拆借利率大幅上升，但2017年一季度我们提供评级的八家中资银行的信用指标依旧企稳。由于一季度国内经济增长优于预期，使得信贷损失减轻，中资银行盈利能力和资产质量得以维持。

然而，净息差继续收窄，其中对批发融资依赖较为严重的银行尤其如此。

我们评级的中资银行包括中国工商银行股份有限公司（工商银行），中国建设银行股份有限公司（建设银行），中国农业银行股份有限公司（农业银行），中国银行股份有限公司（中国银行），交通银行股份有限公司（交通银行），招商银行股份有限公司（招商银行），上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行）和中国民生银行股份有限公司（民生银行）。

第一季度上述八家银行的净利润总额同比增加3.0%。年化平均资产回报率介于0.9%-1.3%之间。公布的不良贷款比率几乎没有变化，介于1.45%-1.92%之间，只有农业银行例外，该行的不良贷款比率为2.33%。

由于一季度资产负债表扩张温和，增幅介于0.6%-4.2%之间，因此银行的监管资本比率维持在此前水平。包括招商银行、浦发银行和民生银行在内的中等规模全国性银行，资产增速放缓尤其明显，这主要是因为同业套利交易监管趋紧背景下，银行同业资产缩水。

我们仍预期全年银行盈利将小幅下滑。尽管一季度资产质量指标处于适当水平，但我们认为企业借款人融资成本的上升，以及随着供给侧改革的推进，政府对产能过剩行业的支持减弱，将导致信贷损失上升。此外债券投资的市值损失也将拖累银行盈利。

受评中资银行信用分化趋势可能会持续。我们认为，对同业市场投机交易的打击，以及为捕捉银行表外活动风险而采用的宏观审慎评估，将会对部分中等规模银行产生较大影响。

包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和招商银行在内存款状况较强的银行，今年净息差企稳速度可能更快，且在抵御国内流动性趋紧和同业市场监管收紧方面处境更为有利。