新闻稿：经济放缓背景下 中国债券保险业风险上升--标普

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香港，2017年5月9日—标普全球评级近日发布报告表示，经济放缓背景下，中国债券保险和融资担保行业面临高度激烈的竞争，和越来越大的违约风险。报告题为《经济放缓背景下，中国债券保险和融资担保行业风险日增》。

中国对债券保险和融资担保行业（统称债券保险业）的监管也较银行业、保险业更为宽松。行业风险为“高”，但由于国别风险为“中等”，所以我们的保险业行业与国别风险评估（IICRA）综合评估结果为“中等”。

IICRA评估结果为中等，在1（非常低）至6（非常高）的评分体系中对应得分为4。这为我们分析债券保险公司业务风险状况提供了基础。

“根据我们对中国经济风险、政治风险、金融系统风险、支付文化和法治水平的评估，我们将中国的国别风险评定为中等。”标普全球评级信用分析师陈优妮表示。“我们预计未来三年中国经济增长将放缓至每年6%左右的水平。”

我们将中国债券保险业的行业风险评为“高”；将其盈利能力、产品风险和制度框架对行业风险的影响视为负面，将其准入门槛和市场增长前景对行业风险的影响视为中性。

陈优妮说：“经过一段时间的高速增长之后，近几年债券保险市场处境艰难。我们预计，行业未来两年盈利能力将会因为中小企业信用损失加剧、竞争激烈而削弱。”

我们预计，随着中国经济放缓加深，现存有效中小企业贷款担保的信用质量将会变差，新增贷款担保业务的增长也会随着信贷环境收紧而放缓。由于债券保险业的中小企业贷款相关敞口占比接近75%，我们预计行业盈利能力将会减弱。除此以外，我们预计2017年最大几家债券保险公司的股东权益回报率为5%左右，预计中小型债券保险公司的股东权益回报率为1%-2%，甚至可能为负。

信用风险高、结算风险不可预料，预计将对债券保险公司的财务业绩产生负面影响。由于监管框架尚未成熟、市场风险管理意识不足，行业普遍出现了较高的产品风险和欺诈风险。现行监管框架尚无法充分应对行业的企业风险管理（ERM）需求。由于违约数据不足，我们预计行业在风险定价上存在一定程度的低估。