新闻稿：中国2017年信贷增速目标可能削弱银行业的资本实力和流动性--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

香港，2017年3月8日—标普全球评级表示，中国2017年官方信贷增长目标可能会对银行业资本实力和流动性状况继续构成挑战。然而， GDP增长目标调低、再通胀升温，可能会减缓中国债务杠杆上升步伐，一定程度上减轻中国银行业的资产质量压力。

3月5日，中国总理李克强在十二届全国人民代表大会第五次会议开幕式上所做政府工作报告确定了2017年一系列经济和金融工作目标，其中包括实际GDP增长约6.5%，居民消费价格涨幅3%左右，社会融资规模余额（指非金融企业和非公共部门企业通过金融体系进行的债务和股权融资总额）和广义货币增速均为12%。

标普全球评级信用分析师廖强表示：“鉴于预期信贷增速继续超出预期名义经济增长速度，上述经济金融目标可能导致中国信贷对GDP比率进一步上升。这一趋势将使中国银行业面临的经济体内信用风险上升。”

中国债务杠杆上升，是我们对中国银行业给出负面经济风险趋势评估的主要原因。我们注意到，截至2016年底，中国银行业公布的非金融和非公共部门债务约为中国GDP的157%，低于我们预期的159%。这是因为2016年中国名义GDP增速强劲，而信贷增速略有放缓。如果将银行业的影子借贷包括在内，并剔除准公共部门信贷，这一比率将降至149%，但仍然显着高于大多数发展中经济体和很多发达经济体的水平。

此前我们假设社会融资规模余额中债务和股权融资占比保持不变，预计2017年中国信贷增长幅度为11%。政府工作报告提出的增长目标高于我们的预期。在中国银行业继续累积高杠杆部门（特别是基建、房地产开发商和产能过剩行业）潜在信用风险之际，信贷的快速增长将会削弱银行的资本实力。我们预计2017年中国银行业平均资产回报率将从2016年的0.9%-1%降至0.8%以下，主要受信贷损失增加拖累。我们认为，在不进行股权融资的情况下，只靠留存利润形成的内生资本不足以支持预期信贷增长目标，银行资本实力将受到侵蚀。

尽管信贷总额和广义货币增长目标相同，银行业融资和流动性状况面临的压力仍不小。这是因为预期信贷增速并未包括政府债务。我们预计，今年约有5万亿-6万亿元人民币的地方政府平台债务置换为省级政府债券。

债务置换计划以及2017年约2.38万亿元人民币的拟定财政赤字表明，中国公共部门债务增速仍将显着高于非金融非公共部门的预期信贷增速，从而推动2017年公私信贷总额增幅达到15%-16%。因此我们预计，中国国内储蓄相对于银行业总资产的盈余将会进一步缩小，导致银行同业市场流动性压力上升，如果中国人民银行不采取措施减轻该影响，则会对批发融资成本构成上行压力。

尽管如此，社会融资规模余额（包括股权融资）的预期增速目标仍低于2016年的12.8%。鉴于最近几年股权融资增速高于债权融资，这应当有助于中国信贷增长延续2012年以来的减速趋势。更为重要的是，主要因去年9月以来价格指数快速反弹，我们看到2016年以来中国信贷增速与名义经济增速之间的差距在缩小。2017年预期增速差约为2.5个百分点，低于2016年的3.9个百分点和2015年的6个百分点。

由于中国政府债务余额增加等原因，中国债务构成已由民营部门向公共部门转移，我们预计这将继续减轻中国银行业当前的资产质量压力。在再通胀力量帮助下，中国深受打击的工业部门状况应该能够进一步改善，从而在一定程度上减轻中国银行业的资产质量负累。

尽管信贷增速仍高于GDP增速，但差距在缩小，还有其他一些因素应该有助于减轻银行业的部分负面压力。因为目前的趋势不可持续，我们对中国银行业的展望仍为负面。但在我们的基准情景假设中，我们预计未来12个月不良贷款不会出现大幅增加，资本和流动性也不会出现严重短缺。