新闻稿：2017年下半年中国地方政府融资平台可能面对更为严峻的形势--标普

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香港，2017年5月9日—标普全球评级5月8日宣布，2017年下半年中国地方政府融资平台可能面对更为严峻的形势。随着监管政策趋严，融资成本上升，以及中国金融体系去杠杆的压力，金融机构面临的流动性压力不断增加。因此，我们预计某些基建项目今年将出现融资瓶颈。

2017年5月4日，包括财政部在内的中国六部委联合发布声明（50号文），旨在杜绝地方政府对融资平台融资行为的非法担保和承诺。这一公告意味着，中央政府决心控制地方政府资产负债表外的债务规模，并将金融稳定作为头等任务。50号文重申禁止地方政府将公益性资产和储备土地注入地方政府融资平台，禁止地方政府将土地出让收入直接用于偿还债务。

标普全球评级信用分析师吕岚表示：“那些我们认为获得政府强劲支持的地方政府融资平台，它们在监管趋严的压力下信用转弱的风险可能加剧；这是因为地方政府对平台提供直接财务支持的能力受到限制。”

实际上，在43号文公布和实施新预算法以来，地方政府担保情况在2015年以后已经显着减少。但某些地方政府继续通过融资平台对各种形式的基建融资进行承诺。最近几年，很多地方政府热衷于成立城市发展基金对大型基建项目进行融资。地方政府融资平台通常在所属政府的授意下成为这些基金的管理人，不少平台向投资者（主要是金融机构）提供最低收益和全部赎回的担保。

在政府和社会资本合作（PPP）项目方面，类似的承诺也破坏了社会资本方（大部分是国有企业）风险共担的原则。2016年底以来，多起案例显示，财政部要求纠正地方政府的非法担保或承诺，并对部分相关政府官员采取惩罚措施。

我们认为，监管机构希望提高地方政府及其融资平台融资行为的透明度和市场化水平。因此，50号文要求县级以上地方各级政府应当公开本地区政府债务信息，接受公众监督。50号文还允许地方政府成立担保公司，构建市场化运作的融资担保体系，向地方政府融资平台提供支持，但地方政府对担保公司的责任仅限于出资范围。目前，包括地方政府融资平台在内的中国国有企业对银行信贷提供交叉担保的现象非常普遍。如果某些或有负债出现违约，有关风险可能在金融体系内蔓延开来。

在境外市场上，监管趋严也令地方政府融资平台的债券发行趋缓。2016年下半年，约30家地方政府融资平台总计发行近100亿美元债券。由于在监管机构的注册流程延长，很多地方政府融资平台不得不暂时搁置海外发债计划。某些地方政府也要求地方企业需获得国际评级机构的投资级评级，才能在境外发行债券。

我们认为，国内债券市场上资金成本的上升将加剧地方政府融资平台的再融资风险。财务杠杆较高的地方政府融资平台严重依赖于再融资，进入债券市场融资对于它们保持流动性来说至关重要。随着2016年底实体企业出现复苏迹象，资本开始流向实体企业，平台公司的流动性也开始趋紧。

中国监管机构可能再度面临在实现经济较高增速和控制金融风险上进行取舍。金融体系的去杠杆措施可能最终提高企业的融资成本，收紧流动性，从而强迫企业去杠杆。

吕岚表示：“地方政府融资平台面临与地方政府关系弱化以及市场流动性趋紧的双重压力，从而可能导致信贷紧缩。未来出现首笔地方政府融资平台违约只是一个时间的问题，但市场应该有能力消化这种冲击。”