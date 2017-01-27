新闻稿：中国“AA-/A-1+”主权信用评级确认 展望仍为负面--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

香港，2017年1月26日—标普全球评级1月26日宣布，确认对中国的“AA-”长期主权信用评级和“A-1+”短期主权信用评级。我们同时确认对中国的“cnAAA”大中华区信用体系长期评级和“cnA-1+”大中华区信用体系短期评级。对长期评级的展望仍为负面。我们对中国的汇款和可兑换性风险评估（汇兑风险评估）为“AA-”。

中国继续依靠信贷增长和公共投资来维持高速经济增长。但经过2016年，企业杠杆率的增加似有放缓，政府也加大了降低企业杠杆的政策力度。而且政府对经济增速进一步放缓的容忍程度似有提高。这些变化有可能降低短期内的信贷增长速度，减弱上述主权评级承受的相关压力。

我们预计未来三年中国的经济增长速度将保持在每年5.5%或以上的水平。考虑到外部经济环境的不确定性，政府可能需要保持高额公共投资才能支撑起这样的增长速度。在这种情形之下，政府和企业的杠杆率将进一步升高，投资率可能会继续高于我们认为可以持续的水平。我们认为，此类趋势可能会弱化中国经济应对冲击的韧性，限制政府的政策选择空间，增加趋势增长率出现更大幅度下降的可能性。

对中国的评级，反映了我们对政府改革日程、经济增长前景、强劲外部指标的看法。除了这些优势，我们也考虑了某些弱于相似评级国家常见水平的信用因素。比如，中国人均收入更低，透明度更低，信息流动更受限制。

中国政府正在采取措施加强其经济和财政的韧性。最重要的是，我们认为政府的反腐行动是提高政府机关和国有企业治理水平的重要一步。随着时间的推移，此举可能会带来法治信心上升，民营企业商业环境改善，资源配置效率提高，以及社会契约增强。

政府继续对预算体制和金融行业实施重要改革，这些改革可能有利于中国经济的长远发展。政府似乎也在传递这样一个信号：为提高资源配置效率，将允许政策重要性不大的国有企业通过合并、关闭或违约的方式退出市场。但我们给出的展望为负面，原因之一就在于我们认为国有企业改革的速度和力度可能不足以缓和信贷驱动增长带来的风险。

中国之所以能够维持20世纪70年代末以来持续强劲的经济表现，政策制定功不可没。但部委与国务院之间的协调问题，有时候导致政策的实施不可捉摸、让人措手不及。而且中国政府尚未建立一个有效的沟通渠道来向市场传达政策意图，有时候这会加大金融市场的波动。另外，中国缺乏通常由信息自由流动带来的制衡。随着时间的推移，这些特征可能会带来资源错配，助长不满情绪。

我们预计，至少到2020年，中国将保持每年5.5%或以上的强劲增长速度，相应的人均实际GDP增长速度则在每年5%以上。根据我们对增长速度的假定，再考虑到人民币实际有效汇率的持续强势，我们预计人均GDP将从2017年8300美元的预测值，增加到2020年的1万美元以上。我们预计未来三年终端消费对经济增长的贡献将会上升。但我们相信，国内投资总额占GDP的比例可能将保持在40%以上。我们还预计，未来三年中国信贷增长速度将超过名义GDP增长速度。

上述预测反映我们这样一个观点：中国政府可能将寻求通过以债务融资为基础的公共投资来支持经济增长。虽然曾有部分官员对中国杠杆率的上升表示担忧，但要实现中国第十三个五年规划提出的目标，2016年至2020年平均年增长速度至少需要达到6.5%左右。我们认为，实现这样一个增长速度可能需要这一时期的信贷增长速度超过名义GDP增速。

尽管中国的外汇储备在近段时间下降，但中国的外部指标仍然是一个重要的信用优势。我们认为，外汇储备下降的原因之一是人民币贬值预期上升。因此部分民营企业减少或对冲了美元债务，出口企业将更大比例的收入以外汇形式保存。我们还认为，政府之所以迁就国有企业和民营企业的外汇需求，是因为它希望分散中国的外部资产，减少美国国债，增加金融部门和民营部门的其他投资产品。

中国外部债权规模依然庞大。我们预计，到2017年年末，公共部门和金融部门所持金融资产超出外部债务总额的部分，将处于略超经常帐户收入90%的水平。同时根据我们的估算，全国外部资产总额超出对外负债的部分，目前接近于中国经常帐户收入的50%。中国外部流动性头寸同样强劲。我们预计，2017年至2020年经常帐户顺差占GDP的比例，将维持在1%以上的水平。我们预计，2017年至2020年的年度外部融资需求总额，将低于经常帐户收入加可用外汇储备之和的60%。

人民币全球使用范围扩大，也提高了中国的外部金融韧性。根据国际清算银行2016年发布的“三年一度央行调查”，人民币已成为4%全球即期外汇交易的一方交易货币。随着人民币纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，官方和民间债权人对人民币资产的需求都有可能增加。

我们预计官方人民币储备的占比将逐步提高。如果人民币实现储备货币地位（据我们的定义，指占国际外汇储备配置总额的3%以上），则有可能加强中国主权评级的外部支持和货币支持。虽然中国人民银行管理的汇率机制并非完全浮动，但经过过去十年，人民币名义汇率的灵活性已经提高。根据国际清算银行估算，人民币实际有效汇率自2011年年末以来已经升值接近14%。若将来人民币走软，则需要从这个角度分析。

中国正在逐步实施一场宏大的财政改革，以改善财政透明、预算规划与执行、地方债务管理。这些改革可能有助于政府应对财政收入增长的放缓，并降低对土地拍卖收入的依赖。

我们预计，2017年至2020年中国政府官方公布的政府赤字总额将保持在GDP的3%以内。但表外融资可能会在未来两到三年继续进行。这既反映了2015年以前开工公共项目的融资需求，也反映了政府为支持经济增长愿意批准的一些新项目。因此我们预计，2017年至2020年每一年的广义政府债务增量将处于GDP的2.8%至3.6%。

由于上述预计中的增长幅度，政府债务占GDP的比例可能会略有扩大。从2015年起，我们将省级政府为其融资平台已经承担或即将承担的直接债务（共计人民币16万亿元，合2.5万亿美元，约占2015年GDP的23%）纳入广义政府债务。政府债务的这种陡然上升，是因为财政部宣布，接下来三年省级政府将会通过发行债券，置换主要由地方政府融资平台承担的银行债务。我们预计广义政府债务净额将在达到GDP 40%之前走平，整个预测期间的利息成本将保持在政府收入的5%以下。做出这样的预测，又是因为我们认为政府融资成本将因为实际经济增长和充沛的国内流动性而保持在低水平。

地方政府融资平台的财政化一方面提高了我们计算的广义政府债务，另一方面也降低了我们对融资平台所致政府或有债务的估算数字。政府发行债券置换的平台贷款当中，有很大一部分由财务指标薄弱的平台所借。我们认为，政府将这些贷款纳入资产负债表大大降低了银行业的信贷风险。我们认为，中国的货币政策总体上可信而有效，持续的低通胀和对金融行业改革的追求就是证明。2017年到2020年，居民消费价格指数增幅可能会保持在每年2%到3%的水平。虽然利率决定权最终在中央政府（通过国务院），但我们发现，央行拥有很大的操作独立性，特别是在公开市场操作方面。这些操作通过总体反应灵敏的银行间市场，和规模庞大、扩张迅速的国内债券市场影响经济。近几年银行存款利率的自由化是一项重要改革，可能会进一步提高中国的货币政策传导效率。

负面展望反映，我们认为中国政府信用度面临的经济金融风险正在逐步上升，可能造成今年或明年出现评级下调。

如果我们认为下述情景出现的概率增加，可能就会下调评级：中国谋求通过允许信贷增长速度显着高于名义GDP增速的办法，来将经济增长速度稳定在6.5%或以上，从而使投资占GDP比重因为公共投资而保持在远高于40%的水平。如果出现这样的趋势，则有可能削弱中国经济抗击冲击的能力，限制政府的政策选择空间，提高趋势增长率出现更大幅度下降的可能性。如果中央政府采取政策缓和信贷增长、使之与名义GDP更加一致并取得成效，且有迹象表明经济再平衡进展将快于我们当前预期，那么评级就有可能稳定于当前水平。此类政策可能会使投资率能够回落到我们认为更可持续的水平。