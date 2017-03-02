新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普

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香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。

标普全球评级信用分析师雷明峰表示：“我们预期，稳定的资产质量及资产证券化交易中的结构性保护，将会支持2017年国内资产证券化市场的发展。零售应收帐款资产支持证券的持续发行、非银行发行人参与度的持续提升、更具弹性的证券化发行平台，以及新资产类别的开发将成为今年的发展重点。”

2017年资产证券化交易发行规模将继续增长。2016年，国内新发行证券化交易总额超过8580亿元人民币，比2015年同比增长约40%。以上统计包括在银监会和中国人民银行信贷资产证券化试点项目及证监会资产证券化项目下发行的交易。尽管与2014-2015年50%的年增速相比，2016年的资产证券化发行增速只是中等水平，但在全球主要的资产证券化市场中，中国市场仍然是发展最快速的，其他主要市场的发行量大都受到市场波动和监管不确定性的影响。

雷明峰表示：“乘用车销量的潜在增长、更多消费者通过贷款方式购买汽车，以及汽车金融公司渐渐将资产证券化作为一种常规融资手段，这些因素都将支持汽车贷款证券化产品的发行。我们也预期住房抵押贷款支持证券将成为主要的资产类别，大型银行和住房公积金管理机构将是该类资产支持证券的主要发起机构。不良贷款证券化的规模也将继续扩大。”

我们认为，由于资产组成的差异及不同资产对中国宏观经济变化的敏感度不同，不同发起机构、不同地区及不同资产类别的证券化交易表现会存在差异。尽管如此，我们认为总体上来说中国经济结构的调整不会对证券化交易的表现造成重大负面影响。