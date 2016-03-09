标准普尔上调2016年中国地产景气预测 价格料上涨5-10%

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透香港3月9日 - 标准普尔周三上调今年中国房地产销售和价格的预测，称由于政府的支持力度大于预期，今年房地产销售和价格将上涨5-10%。中国房地产行业先前一直对整体经济构成拖累。
不过，标普补充道，一线城市的土地竞争可能加剧，这将侵蚀开发商的利润率。
标普此前预测，2016年房地产销售额及平均售价增幅将介于0-5%。
标普还将成交量的预测从持平上调至最高增长5%。
标普预测，有评级的房地产开发商今年的地产投资相比于全国将温和增长，去年全国地产投资增长幅度降至只有1%，为近七年最低，即便全国地产销售好转。
“响应去库存化号召的开发商(现在)将需要加快建设，充分利用政府继续为房地产行业提供支撑的契机，”标普企业评级主管Cindy Huang在一次电话会议中告诉记者。
但她警告称，开发商在加速土地收购和建设时面临信贷风险。
“一线城市的土地成本明显升高。开发商买入这些高价地，期待房价继续上涨，但是一旦政府开始打压房价涨势，便会构成重大风险。”
她还表示，随着境内融资环境的改善，开发商的再融资风险较低，所以未来12-18个月潜在违约案例会更低。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧/高琦)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
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路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。