标准普尔上调2016年中国地产景气预测 价格料上涨5-10%

路透香港3月9日 - 标准普尔周三上调今年中国房地产销售和价格的预测，称由于政府的支持力度大于预期，今年房地产销售和价格将上涨5-10%。中国房地产行业先前一直对整体经济构成拖累。

不过，标普补充道，一线城市的土地竞争可能加剧，这将侵蚀开发商的利润率。

标普此前预测，2016年房地产销售额及平均售价增幅将介于0-5%。

标普还将成交量的预测从持平上调至最高增长5%。

标普预测，有评级的房地产开发商今年的地产投资相比于全国将温和增长，去年全国地产投资增长幅度降至只有1%，为近七年最低，即便全国地产销售好转。

“响应去库存化号召的开发商(现在)将需要加快建设，充分利用政府继续为房地产行业提供支撑的契机，”标普企业评级主管Cindy Huang在一次电话会议中告诉记者。

但她警告称，开发商在加速土地收购和建设时面临信贷风险。

“一线城市的土地成本明显升高。开发商买入这些高价地，期待房价继续上涨，但是一旦政府开始打压房价涨势，便会构成重大风险。”

她还表示，随着境内融资环境的改善，开发商的再融资风险较低，所以未来12-18个月潜在违约案例会更低。(完)