焦点：标普和惠誉双双调降英国主权信用评级 并警告可能继续降评

2016年6月27日在直布罗陀拍到的英国国旗。 REUTERS/Jon Nazca

* 标准普尔将英国信用评级从AAA下调，并警告可能会进一步调降

* 标普首次将信用评级连降两个级距

* 这是脱欧公投后，英国经济地位遭遇的最新打击

路透伦敦6月27日 - 英国经济地位周一遭遇进一步打击，标准普尔和惠誉这两家顶级评级机构同时调降该国的主权债信评级，认为上周的脱欧公投可能损及国内经济。

标普将英国“AAA”的最高信用评级下调两个级距至“AA”，并警告称未来可能会继续下调。

惠誉则把英国信用评级调降一个级距，也表示可能将进一步调降评级。

两家评级机构实际上确认了市场对英国脱欧公投的看法。自上周四公投以来，英镑兑美元周一触及31年低点，股市连续第二日下挫。

这是标普首次把一国主权信用评级从“AAA”连降两个级距。

“在我们看来，这样的公投结果是影响非常深远的事件，它会降低英国政策框架的可预测性、稳定性和有效性，”标普在声明中称。

英国财政大臣奥斯本周一称，英国经济足够强劲，能够应对周四公投带来的冲击。

但这次公投令英国陷入政治危机，首相卡梅伦表示将留任直至今年10月，执政党保守党开始着眼寻找新的领导人，公投也推迟了英国与欧盟的谈判，给英国经济前景带来很大的不确定性。

标普警告称，苏格兰有可能举行新独立公投的前景也威胁到英国的宪制和经济的完整性。

惠誉将英国2017年和2018年经济增长率预估腰斩逾一半至0.9%，之前预估为2.0%。

在标普决定公布后，长天期美国公债收益率跌至日低[US/NCN]。在欧洲交易时段英国10年期公债收益率首次跌破1.0%[GB/CN]。

标普警告称，英国退欧可能导致金融企业，特别是海外金融企业在做投资决定时青睐其他目的地。

另一家主要评级公司--穆迪在2013年时已摘掉英国的AAA评级。穆迪周五表示可能可能进一步降评。

天空新闻台(Sky News)引述消息来源称，受英退结果的余波影响，穆迪周二将把英国主要银行的债信评级展望降至“负面”。

英国财政大臣奥斯本2010年上任时，将保护英国的债信评级视为一项优先要务。(完)