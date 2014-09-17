分析：期待标普500指数大幅回调 可能空等待

资料图片：纽交所内2014年8月26日的标普500指数。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约9月16日 - 对那些等待美国股市出现修正的人来说，等来的是这样的消息：你可能已经错过了修正走势。

标准普尔500指数自从2011年10月以来就从未跌过10%。但标普500指数10个当中的七个行业类股指数，Nasdaq综合股价指数.IXIC，以及小型股Russell 2000指数，都曾在此期间跌逾10%，而且不只一次。

“维持这轮涨势的一个因素是，大盘在上行过程中各版块轮番修正，”Wells Capital Management的投资总监Jim Paulsen表示。

“这并不是急涨行情和上冲过猛，因此不需要剧烈震荡。它一直在进行某种自我修正。”

在这次上涨行情中，标普500指数历史上首次突破2,000点，令许多分析师担心涨势后继乏力。但在几项因素的作用下，几次修正都很短暂，应该会限制今后的下行幅度。

虽然从市盈率角度来看股价已不再便宜，但高得离谱的极少。实际上，债券市场显得价格更高，因此以前会转向固定收益资产的投资者，反而把资金在股市板块当中挪移。

此外，对冲基金今年的表现被标普远远地甩在后面，同时美国资产相对诱人，吸引共同基金和海外投资者源源不断地向股市注入资金。

参考内部修正图表，请点选：r.reuters.com/fus82w

**回调幅度浅且短暂**

因此，分析师预计后市仍会基本保持同样的模式：温和回落4-6%，迅速吸引买家进场。这可能防止股市深度回调。

单单是在过去52周，标准普尔10大板块中有八个板块至少三次下挫超过4%。除科技股以外的其余九个板块至少录得一次6.9%的挫跌。

同期标普500指数仅遭遇两次幅度超过4%的跌势。过去六个月，该股指最大的两次跌幅都不到4%。

“投资者有充分机会了结一些获利，他们也的确这么做了，”Kayne Anderson Rudnick投资管理公司首席投资官Doug Foreman说。“但事实是这些企业在继续增长。”

汤森路透数据显示，标普500指数全体成分股的每股盈余(EPS)今年料触及118美元略上方的纪录高位，2015年料升破133美元。数据显示，以未来12个月获利预估计算的市盈率(本益比)为15.8倍，略高于历史均值14.9。

“我们生活在一个相对世界当中，股市一旦温和下调，人们手中但凡有点流动性盈利，都会把它重新投入市场，”Gluskin Sheff首席分析师David Rosenberg说。

过去一年中，各大板块轮番领涨市场。四大板块在6月和7月间触顶，其余六个板块在本月稍早触顶，当时标普500指数连创纪录收盘高位。

标普500指数周一的盈利收益率约为6.3%，比10年期美国公债收益率2.59%高出3.71个百分点，这比二者约为1.5个百分点的长期利差高出许多。

美国银行/美林数据显示，目前高收益债的平均到期收益率是6.3%，这样看来股票的表现仍比高收益债好，因高收益债的历史收益率是9.4%--说明这类债券目前价格过高。

**别无选择**

在表现落后于标普500指数的资产中，值得注意的是对冲基金。Hedge Fund Research数据显示，对冲基金业者今年前八个月的回报率为4.1%，标普500指数回报率则达9.9%。

“在本轮景气循环中，对于对冲基金产业的投资心态非常保守，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando表示。他称如今对冲基金是股市拉回幅度变小的助力之一，只要有小幅拉回，他们就会投入股市，因为担心错过下一波涨势导致绩效更加落后。

美联储货币刺激政策释出超过1万亿(兆)美元所带来的助力，也常被说是当前股市走强的主要原因。

“专业资金管理人绩效表现的压力，以及美联储政策，是市场有如此表现的原因所在，”西雅图Fleckenstein Capital总裁Bill Fleckenstein表示，他的主要策略为卖空，此前大约在2009年股市触底时关闭了他的做空基金。

美联储藉由买进债券并维持利率于低档，将追求收益的投资人赶向风险偏高资产。部分人士称，这亦对股市长时间上涨做出贡献，尽管面临中东及乌克兰等全球性事件的不确定性。

事实上，东欧危机已经打击投资人对欧洲股票的胃口，而这也是他们离不开美国股市的又一个原因。

“人们可以找到的替代投资项目寥寥无几，”新泽西市LibertyView 资本管理公司的总裁Rick Meckler表示。

他说，“这导致人们不会将资金撤出这块市场而转往他处。”(完)

(编译 张涛/艾茂林/张明钧; 审校 龚芳/徐文焰)

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