新闻稿：去产能不会立即消除中国钢铁企业面临的问题--标普

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香港，2016年11月8日—尽管中国政府计划加快国内钢铁行业去产能步伐，但短期内中国钢铁企业仍将面临阵痛。标普全球评级近日发布的报告《中国钢铁企业复苏道路依旧崎岖》如是表示。

标普全球评级信用分析师李怡菁表示：“长期而言，中国钢铁企业将获益于政府的去产能和钢铁行业整合措施。但钢铁企业的债务负担仍将构成信用风险。此外，货币贬值和贸易摩擦可能侵蚀钢铁企业盈利能力。”

这一轮行业整合尽管需要较长一段时间见效，但应会大幅改善中国钢铁企业的竞争力和效率。政府针对去产能制定了明确的目标和时间表，并且在2015年底启动的“供给侧”改革框架下执行。

我们认为，如果价格复苏持续，钢铁企业的盈利能力可能会改善。然而，由于债务负担非常沉重，我们预计现金流可能的温和改善不会显著降低企业的债务负担。”

自2012年以来钢铁行业以净债务对息税及折旧摊销前利润（EBITDA）比率衡量的财务杠杆平均值一直高于5倍。我们预期未来12个月内财务杠杆将维持在高位。我们认为未来两到三年内债务杠杆只会逐步改善，这得益于行业整合巩固，从而改善钢铁企业的定价能力，削减企业成本和资本支出。

李怡菁表示：“我们认为政府的债转股计划将有助于去杠杆，但只有那些拥有良好竞争优势，能够渡过市场周期的钢铁企业才能搭上这班车。”

我们预计再融资风险仍将是中国钢铁企业面临的另一主要风险，问题债务重组可能将信用风险传递至金融系统。

随行业整合，我们认为中国钢铁企业的信用状况可能仍需2-3年的时间才会改善。供应缩减应会逐渐助推销售价格反弹，而成本优化将改善利润率，从而支持盈利能力恢复和去杠杆。