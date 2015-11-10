沙特阿拉伯寻求首次发行海外债券 最快在明年--消息人士

数名消息人士与沙特阿拉伯央行官员讨论了此事宜，他们称沙特当局尚未敲定发行海外债券的计划，但正向这个目标推进。

“我不确定这件事会安排在明年1月、6月还是2017年，”一位高层银行业人士称，由于商业敏感性他拒绝具名，“但这件事是沙特官员的重要考虑事项...这肯定是很有可能会做的事。”（完）