沙特阿拉伯寻求首次发行海外债券 最快在明年--消息人士

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透迪拜11月10日 - 银行业消息人士周二表示，沙特阿拉伯计划开始涉足国际市场发债融资，最早可能在明年行动，该国试图寻找到新筹资途径，以弥补低油价造成的预算赤字。
数名消息人士与沙特阿拉伯央行官员讨论了此事宜，他们称沙特当局尚未敲定发行海外债券的计划，但正向这个目标推进。
“我不确定这件事会安排在明年1月、6月还是2017年，”一位高层银行业人士称，由于商业敏感性他拒绝具名，“但这件事是沙特官员的重要考虑事项...这肯定是很有可能会做的事。”（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。