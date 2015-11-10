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国际财经 | 2015年 11月 10日 星期二 17:06 BJT

沙特称计划进行经济多元化 以对抗气候变化

路透奥斯陆11月10日 - 沙特阿拉伯政府周二称，计划进行经济多元化，从而帮助对抗气候变化。该策略到2030年可能减少最多1.3亿吨碳排放。沙特是全球最大的原油出口国。

沙特向联合国提交控制温室气体排放计划的时间较晚。

“提交的行动和计划旨在通过经济多元化和改变达成到2030年减少最多1.3亿吨碳排放的目标。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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