沙特称计划进行经济多元化 以对抗气候变化

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透奥斯陆11月10日 - 沙特阿拉伯政府周二称，计划进行经济多元化，从而帮助对抗气候变化。该策略到2030年可能减少最多1.3亿吨碳排放。沙特是全球最大的原油出口国。
沙特向联合国提交控制温室气体排放计划的时间较晚。
“提交的行动和计划旨在通过经济多元化和改变达成到2030年减少最多1.3亿吨碳排放的目标。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。