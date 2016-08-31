沙特在副王储访华期间与中国签署15项初步协议

路透迪拜8月30日 - 沙特阿拉伯和中国周二签署了涵盖从能源到住房等多个领域的15项初步协议。协议是在沙特阿拉伯副王储萨勒曼率队访问中国期间签署的，此访旨在增强沙特与中国这一沙特最重要能源客户和贸易伙伴国之间的联系。

这次访问也是萨勒曼支持的广泛改革计划的一部分，改革旨在降低沙特对石油出口的依赖，并展示沙特是一个富有活动的国家，对于全球投资者来说有着多元化的投资机会。

据沙特新闻社(SPA)报导，萨勒曼周二还与中国国务院副总理张高丽举行了会晤。

“会晤期间回顾了两国的战略关系，以及未来增强现有伙伴关系的机会，”沙特新闻社称。

沙特和中国随后签署了15项谅解备忘录，涉及石油储藏、水资源、科技合作以及文化合作等领域。

萨勒曼周一抵达中国，参加一个关于经济联系和安全问题的会议。他将在8月31日至9月3日期间访问日本，届时将与日本首相安倍晋三举行会晤。

随后他将回到中国，带领沙特代表团出席9月4-5日在中国杭州举行的20国集团(G20)领导人峰会。

熟悉萨勒曼此行的一位沙特消息人士说，萨勒曼将向G20介绍他的经济改革计划。该计划设想未来五年政府在项目上投入约2,700亿里亚尔(720亿美元)，从而实现该国经济的多元化。

根据萨勒曼的经济改革计划，沙特政府计划出售沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)不到5%的股权，这部分股权的价值可能高达数百亿美元，来自中国和日本的资金对于这部分股权的顺利出售至关重要。(完)