独家：沙特4月原油产量接近纪录高位--沙特石油部长

路透首尔4月20日 - 沙特石油部长欧那密称，沙特4月原油日产量接近纪录高位，突显该国在油价出现脆弱反弹之际扞卫市占率的意图。

有人担心沙特和其他石油输出国组织(OPEC)成员国增产，可能会扼杀油价近期出现的反弹，尤其在重要石油消费国--中国经济一季度录得六年最慢增幅的情况下。

OPEC之前曾表示，由于低油价使得需求高于预期，3月份OPEC整体原油产量飙升至3,079万桶/日，较2月增加81万桶/日。

欧那密表示，沙特4月份原油日产量在“1,000万桶左右”。

“我曾多次表示，我们一直乐于向我们的客户提供他们需要的原油量。现在他们每日需要1,000万桶，”欧那密在首尔接受采访时称。他将在首尔参加沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的董事会。

欧那密本月稍早表示，沙特3月原油产量约1,030万桶/日，根据1980年代初期起始的纪录，此数字超越2013年8月所创下1,020万桶/日的前次高点。

“我们担心市场对美国的固定看法...OPEC产量可能更加重要，因为3月的日产量较2月增加了100万桶。以月度计算，单是沙特阿拉伯就在几个月内增加了相当于Bakken(美国最大页岩油田)产量的半数--远高于美国所有产量的放缓，”该银行在一份报告中表示。

**中国需求**

被问及是否担心中国因经济成长放缓而影响中国石油需求时，欧那密表示：“我们并未见到石油需求有任何改变。我们的供应量还是一样，这样的供应情况已经持续了一段时间。”

欧那密表示，沙特对中国的供应约为100万桶/日，他预期亚洲需求将会成长。中国为全球石油最大净进口国家。

“我相信随着时间推移需求将持续成长。我们对此相当非常肯定。以我们而言绝对没有疑虑。自从价格变化以来我们尚未见到任何改变。”他说。

当被问及OPEC下次6月5日的会议中沙特对产出的立场时，欧那密：“这还尚待观察。我们必须研究数据、讯息，然后再决定要怎么做。”

欧那密说为了稳定市场，所有产油国都必须合作。

“你知道的，我已经说过很多次，市场的稳定取决于产油国、消费国和行业的通力合作。所以，我们需要协同所有产油国来稳定市场。”(完)

(编译 白云/汪红英/陈宗琦/李婷仪 审校 王洋/于春红)

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