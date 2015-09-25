沙特卫生部长：踩踏事故中一些朝觐者可能未按规定行进

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜9月25日 - 沙特卫生部长Khalid al-Falih周五称，朝觐者踩踏事故发生的原因可能是朝觐者没有遵守当局的规定。事故导致700多人死亡，至少863人受伤。
Falih在卫生部网站上发布声明称，将迅速开展调查。
“今天发生在米纳的踩踏事故可能是因为一些朝觐者没有遵守相关部门的规定行进，我们将迅速对事故进行调查，并像其他事故一样公布调查结果，”声明称。
Falih指出，伤者正被送往麦加的医院，如果有必要会被送往其他地方的医院。
沙特国王萨勒曼称，事故发生后他已下令对朝觐活动安排进行检讨。事故发生时，两拨人群前往掷石驱魔的仪式途中，同时抵达米纳的一个十字路口，在此发生了踩踏事故。米纳在麦加以东数公里。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。