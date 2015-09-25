沙特卫生部长：踩踏事故中一些朝觐者可能未按规定行进

路透迪拜9月25日 - 沙特卫生部长Khalid al-Falih周五称，朝觐者踩踏事故发生的原因可能是朝觐者没有遵守当局的规定。事故导致700多人死亡，至少863人受伤。

Falih在卫生部网站上发布声明称，将迅速开展调查。

“今天发生在米纳的踩踏事故可能是因为一些朝觐者没有遵守相关部门的规定行进，我们将迅速对事故进行调查，并像其他事故一样公布调查结果，”声明称。

Falih指出，伤者正被送往麦加的医院，如果有必要会被送往其他地方的医院。

沙特国王萨勒曼称，事故发生后他已下令对朝觐活动安排进行检讨。事故发生时，两拨人群前往掷石驱魔的仪式途中，同时抵达米纳的一个十字路口，在此发生了踩踏事故。米纳在麦加以东数公里。（完）