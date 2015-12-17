阿根廷解除外汇管制后比索暴跌近30%

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透布宜诺斯艾利斯12月17日 - 阿根廷比索周四盘初暴跌29.8%，符合市场预期，此前该国新政府解除外汇管制，允许比索浮动，这是其旨在刺激迟滞经济的一系列自由市场改革行动的一部分。
这是阿根廷比索数十年来跌幅最大的一天，最初的市场交易活跃且波动。
阿根廷比索兑美元ARS=RASL开盘报14.00，不到24小时前，该国财长Alfonso Prat-Gay预计一旦解除外汇管制，比索将跌至约14.2。今日29.8%的跌幅同市场预期的贬值三成几乎完全吻合。
倡导自由市场的马克理上月就任总统，他承诺恢复投资者对阿根廷的信任。2002年阿根廷发生历史性违约，而且缺少可信的官方经济数据，且政府过度干预，打击投资者对阿根廷的信心。
阿根廷前总统费尔南德斯在任时利用央行储备支撑比索。
阿根廷央行之前还宣布，已将价值31亿美元的人民币资产兑换为美元，以充实外汇储备。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。