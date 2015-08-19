沙特首都利雅得出现大量新增MERS病例

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透利雅得8月19日 - 沙特阿拉伯卫生部网站上的数据显示，8月以来沙特确认新增58例中东呼吸综合征（MERS）患者，这是2月以来确诊病例增幅最大的一次。
沙特卫生部周二晚间宣布新增10个病例，是2014年5月以来单日新增病例最多的一天。2014年5月有210例患者感染该病毒。
过去一周确诊的新病例几乎都发生在利雅得，包括一些医护工作者。
《阿拉伯新闻报》援引沙特国民卫队官员报导称，MERS病例大幅增加后，沙特国民卫队旗下的阿卜杜拉阿齐兹国王医疗城已经让急诊和门诊部门处于戒备状态中。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。