沙特首都利雅得出现大量新增MERS病例

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得8月19日 - 沙特阿拉伯卫生部网站上的数据显示，8月以来沙特确认新增58例中东呼吸综合征（MERS）患者，这是2月以来确诊病例增幅最大的一次。
沙特卫生部周二晚间宣布新增10个病例，是2014年5月以来单日新增病例最多的一天。2014年5月有210例患者感染该病毒。
过去一周确诊的新病例几乎都发生在利雅得，包括一些医护工作者。
《阿拉伯新闻报》援引沙特国民卫队官员报道称，MERS病例大幅增加后，沙特国民卫队旗下的阿卜杜拉阿齐兹国王医疗城已经让急诊和门诊部门处于戒备状态中。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”