沙特首都利雅得出现大量新增MERS病例

(本文由路透中文网编译提供)

路透利雅得8月19日 - 沙特阿拉伯卫生部网站上的数据显示，8月以来沙特确认新增58例中东呼吸综合征（MERS）患者，这是2月以来确诊病例增幅最大的一次。

沙特卫生部周二晚间宣布新增10个病例，是2014年5月以来单日新增病例最多的一天。2014年5月有210例患者感染该病毒。

过去一周确诊的新病例几乎都发生在利雅得，包括一些医护工作者。

《阿拉伯新闻报》援引沙特国民卫队官员报道称，MERS病例大幅增加后，沙特国民卫队旗下的阿卜杜拉阿齐兹国王医疗城已经让急诊和门诊部门处于戒备状态中。（完）