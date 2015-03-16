沙特王子称伊朗核协议存在原子能技术扩大的风险--BBC

路透利雅得3月16日 - 沙特阿拉伯王子Turki al-Faisal周一接受BBC采访时警告称，世界大国与伊朗核协议达成的任何条款都是沙特和其他国家将会要求的，这将存在原子能技术进一步扩大的风险。

“我一直在说，无论谈判有什么结果，我们都想要同样的待遇，”al-Faisal说道。

“如果伊朗有能力进行铀浓缩，无论水平多高，那么做同样要求的不仅仅只有沙特。”

Turki王子曾担任沙特情报机构负责人以及沙特驻美国和英国大使，现在虽不是政府官员，但外界广泛认为他的言论反映沙特高层的想法。

“整个世界将在没有任何阻碍的情况下走上那条路，这是我反对P5+1进程的主要原因，”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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