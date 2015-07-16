沙特前情报机构负责人称伊朗核协议将对中东“造成浩劫”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透利雅得7月16日 - 沙特阿拉伯前情报机构负责人、沙特前驻美国大使班达尔·本·苏尔坦王子（Bandar bin Sultan）称，核协议将使得伊朗得以获得原子弹，“在中东地区造成浩劫”。
苏尔坦王子一年前策划了沙特对叙利亚叛军提供援助后放弃公职。他在黎巴嫩《Daily Star》上撰文称，阿拉伯国家正在远离美国。
“我所在地区的人们现在依赖真主的旨意，巩固当地的能力和研究，与所有人合作，除了我们最古老、最强大的盟友，”他写道。
沙特周四晚间发布简短声明对伊朗核协议作出官方回应，称支持任何防止伊朗获得原子弹的协议，但强调严格检查和再次实施制裁能力的重要性。
与沙特统治家族有密切关系的官员和沙特媒体私下责备该协议，称可能鼓励伊朗向地区激进组织提供更多支持。
“战略外交政策研究、国家情报信息和美国在该地区盟国的情报都预计（伊朗核协议的）结果会和朝鲜核协议一样，而且更糟糕，”Bandar写道。
“伊朗将在中东造成浩劫，中东人民已经生活在水深火热中，伊朗是地区不稳定的主要因素。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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