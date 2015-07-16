沙特前情报机构负责人称伊朗核协议将对中东“造成浩劫”

(本文由路透中文网编译提供)

路透利雅得7月16日 - 沙特阿拉伯前情报机构负责人、沙特前驻美国大使班达尔·本·苏尔坦王子（Bandar bin Sultan）称，核协议将使得伊朗得以获得原子弹，“在中东地区造成浩劫”。

苏尔坦王子一年前策划了沙特对叙利亚叛军提供援助后放弃公职。他在黎巴嫩《Daily Star》上撰文称，阿拉伯国家正在远离美国。

“我所在地区的人们现在依赖真主的旨意，巩固当地的能力和研究，与所有人合作，除了我们最古老、最强大的盟友，”他写道。

沙特周四晚间发布简短声明对伊朗核协议作出官方回应，称支持任何防止伊朗获得原子弹的协议，但强调严格检查和再次实施制裁能力的重要性。

与沙特统治家族有密切关系的官员和沙特媒体私下责备该协议，称可能鼓励伊朗向地区激进组织提供更多支持。

“战略外交政策研究、国家情报信息和美国在该地区盟国的情报都预计（伊朗核协议的）结果会和朝鲜核协议一样，而且更糟糕，”Bandar写道。