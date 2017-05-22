沙特能源大臣将会晤伊拉克石油部长 讨论延长减产协议

路透巴格达5月22日 - 沙特能源大臣法力赫周一将与伊拉克石油部长会晤，因沙特希望在石油输出国组织(OPEC)周四会议前，说服其他产油国同意将减产协议再延长九个月时间。

OPEC将在维也纳举行会议，考虑是否延长去年12月达成的减产协议；该协议是在OPEC与包括俄罗斯在内其他11个非OPEC产油国间达成的。

沙特正在推动该减产协议延长至明年3月。

这是沙特高级能源官员近30年来首次访问伊拉克。

伊拉克石油部发言人Asim Jihad对路透表示，“两位部长将讨论增强双边关系，即将推出的OPEC决议将提高全球油价，并减少市场的供应过剩问题。”

他补充称，他们将在周一1500GMT举行联合新闻发布会。(完)