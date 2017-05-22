沙特能源大臣将会晤伊拉克石油部长 讨论延长减产协议

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透巴格达5月22日 - 沙特能源大臣法力赫周一将与伊拉克石油部长会晤，因沙特希望在石油输出国组织(OPEC)周四会议前，说服其他产油国同意将减产协议再延长九个月时间。
OPEC将在维也纳举行会议，考虑是否延长去年12月达成的减产协议；该协议是在OPEC与包括俄罗斯在内其他11个非OPEC产油国间达成的。
沙特正在推动该减产协议延长至明年3月。
这是沙特高级能源官员近30年来首次访问伊拉克。
伊拉克石油部发言人Asim Jihad对路透表示，“两位部长将讨论增强双边关系，即将推出的OPEC决议将提高全球油价，并减少市场的供应过剩问题。”
他补充称，他们将在周一1500GMT举行联合新闻发布会。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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