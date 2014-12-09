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国际财经 | 2014年 12月 9日 星期二 10:23 BJT

沙特阿拉伯明年1月向亚洲的供应量将持稳--消息人士

路透东京12月9日 - 业内知情人士周二透露，沙特阿拉伯明年1月至少将向两个亚洲长单买家完全按合同量供应原油，供油量与12月相同。沙特阿拉伯是全球最大原油出口国。

沙特阿拉伯上月力抗石油输出国组织(OPEC)几个经济实力较差国家提出的减产保价倡议，从而导致指标原油价格跌至多年新低。

自2009年年底以来，这个OPEC大国一直向多数亚洲买家完全按合同量供应原油。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

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