2015年沙特对中国原油供应量料连续第二年持平--消息

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京12月19日 - 明年沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)按照年度合约向中国供应的原油数量预计将基本维持不变，这将是连续第二年中国需求未增长，因为中国炼厂预期现货市场有充足供应，而且没有新的炼油产能。
直接了解情况的交易商表示，2015年沙特对中国的合约供应量料约为110万桶/日，不过实际向炼厂的供应量可能有一些变化。
“没人要求增加供应，因为炼厂预计现货市场可能仍面临供应压力，因此锁定更多的长期供应没有太大意义，”北京的一名贸易方面的消息人士表示。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。