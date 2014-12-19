2015年沙特对中国原油供应量料连续第二年持平--消息

路透北京12月19日 - 明年沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)按照年度合约向中国供应的原油数量预计将基本维持不变，这将是连续第二年中国需求未增长，因为中国炼厂预期现货市场有充足供应，而且没有新的炼油产能。

直接了解情况的交易商表示，2015年沙特对中国的合约供应量料约为110万桶/日，不过实际向炼厂的供应量可能有一些变化。

“没人要求增加供应，因为炼厂预计现货市场可能仍面临供应压力，因此锁定更多的长期供应没有太大意义，”北京的一名贸易方面的消息人士表示。(完)

(编译 李春喜 审校 许娜)

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