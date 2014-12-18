沙特油长称对未来仍持乐观态度 油价跌势是暂时的--SPA

路透迪拜12月18日 - 通讯社SPA周四援引沙特阿拉伯石油部长欧那密的话称，当前油价下跌是暂时的，他仍对该行业的未来持乐观态度。

其对SPA称，“我对未来持有乐观态度，我们当前以及全球面临的都是暂时状况，会过去的。”

“全球经济，尤其是新兴市场经济将恢复可持续成长，因此石油需求也将增长。”

欧那密称，“在很难控制油价”之际，石油输出国组织(OPEC)以外石油生产国增产，沙特和OPEC则很难减产，因为这将影响他们的市场份额。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)

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