沙特油长称对未来仍持乐观态度 油价跌势是暂时的--SPA

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透迪拜12月18日 - 通讯社SPA周四援引沙特阿拉伯石油部长欧那密的话称，当前油价下跌是暂时的，他仍对该行业的未来持乐观态度。
其对SPA称，“我对未来持有乐观态度，我们当前以及全球面临的都是暂时状况，会过去的。”
“全球经济，尤其是新兴市场经济将恢复可持续成长，因此石油需求也将增长。”
欧那密称，“在很难控制油价”之际，石油输出国组织(OPEC)以外石油生产国增产，沙特和OPEC则很难减产，因为这将影响他们的市场份额。(完)
(编译 田建华; 审校 于春红)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”