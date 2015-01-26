沙特石油部长欧那密留任 该国石油政策将维持不变

路透迪拜1月23日 - 沙特阿拉伯新国王萨尔曼周五迅速宣布欧那密续任石油部长一职，此举意安抚动荡的能源市场；该市场十分关注欧那密在石油输出国组织(OPEC)所扮演的重要角色。

沙特国王阿布杜拉周五逝世，其弟萨尔曼继位。萨尔曼周五面向全国发表了继承王位后的首次演说，承诺将维持前任政策。

现年79岁的欧那密20年来在能源市场一直是领军人物，去年11月成功地主张OPEC维持产量不变，以维持市场份额。

分析师称，在萨尔曼领导下，这一政策不太可能发生改变。

“目前值得关注的是王国的政策，而不仅是国王的政策，”Medley Global Advisors分析师Yasser Elguindi称。“沙特将继续纯粹以经济考量为依据制订政策，而不是政治考量。石油早就不再是武器了。”

欧那密目前将坚守岗位，分析师称重点在于会维持多久，因为他的去职总体上将影响沙特政策、OPEC以及油价。

“欧那密短期内很可能将留任，新上任的国王不太可能进行政策调整，...有传言称欧那密可能将在未来一年左右卸任...实际上，这可能推迟他的退休时间，”Swedish Energy Agency分析师Samuel Ciszuk称。

“我认为在当前情况下很难更动各部会部长。如果欧那密离职，我认为他更倾向于在OPEC恢复一些秩序后再离开，”咨询机构Petromatrix的Olivier Jakob称。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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