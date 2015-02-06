沙特下调3月对亚洲买家的原油官方售价 为至少12年来最低

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约2月5日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯周四将出售给亚洲买家的月度油价降至至少12年来最低水准，但上调对欧洲和美国买家售价。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将3月出售给亚洲买家的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较2月下调0.90美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水2.30美元，贴水幅度为2003年路透开始有该数据以来最大。
市场参与人士表示，沙特下调对亚洲买家OSP基本符合预期，尤其是由于市场疲弱。其他人士补充称，沙特不愿放弃在最大市场的市场份额。
不过该下调幅度低于路透调查预估的下调1美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)