沙特调升出口亚洲与美国原油官方售价 认定需求增强

路透伦敦/纽约3月3日 - 沙特阿拉伯周二调升出售至亚洲与美国石油的官方售价(OSP)，这是最新的信号显示石油输出国组织(OPEC)最大出口国沙特认为需求有增强的迹象。

沙特将所有出口美国的原油价格每桶调涨1美元；将出口亚洲的特轻质原油价格每桶调涨1.40美元，显示自从去年6月油价崩跌后，沙特有信心这两大市场的石油需求正在增长。

在有其他迹象显示需求增长下，这次调涨大致符合交易商的预期，不过，该消息仍支撑了沙特对油价反弹老神在在的印象--布兰特原油在1月触及每桶45美元的六年新低后，已反弹至60美元左右。(完)

(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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