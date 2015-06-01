沙特不减产策略见成效 市场需求即将回升--石油部长欧那密

路透维也纳6月1日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周一表示，他预期今年下半年石油需求将会回升而供给将减少，表明沙特维护市场份额的策略正在取得成效。

其言论表明沙特在周五的石油输出国组织(OPEC)会议上可能提议不对产量政策作出调整，不过欧那密不愿直接谈论这一问题。

“回答是肯定的，”当记者问及沙特石油策略是否奏效时，欧那密这样回答，“需求正在反弹。很好！供给也在放缓，对吧？这是事实...我不强调你们也能看到，我对此十分高兴。”

0PEC在2014年11月召开的上次会议上决定维持产量不变，尽管当时全球供给过剩。欧那密是作出这一决定的关键。

作为OPEC主要成员国，沙特通过增加产量夺取市场份额，借油价下跌之机打压那些生产成本较高的产油商。油价自2014年6月触及每桶115美元后一路下跌，2015年1月创下46美元的低点。

不过由于美国石油产量可能大幅放缓，加上迹象显示全球需求增长，近几周油价已回升至每桶60-65美元。

欧那密表示，供应依旧严重过剩的油市，仍需要时间方能重新取得平衡。“我无法预知前景如何，但它正朝着正确的方向前进，”他表示。

欧那密也说，对于伊拉克或伊朗料于今年稍晚增加产量，他并不担心。

对于近几个月贸易商与石油公司囤积的数以百万桶计石油重新供应给市场，从而导致新一波油价下跌的可能性，欧那密也表示怀疑。

他表示，这种情况不会发生的原因之一，就是正价差缩窄--即远期价格高于当前价格的市场结构，鼓励库存石油，等候时机再行销售获利。反之为逆价差结构，即目前的价格高于远期价格。

“这并非的出售多余库存的好时机。因此他们(贸易商)只能继续持有，而随着正价差下降和即将出现逆价差，他们将按兵不动，不会向市场大举抛售，”欧那密表示。(完)

(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)

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